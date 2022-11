Weihnachtsbriefkasten in Hoisten eröffnet : An die Briefe, fertig, los!

Weihnachtsmann Andreas Vogt bei der Eröffnung des Briefkastens am Montagmittag. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hoisten Das Weihnachtshaus in Hoisten bleibt in diesem Jahr zwar dunkel, doch für den beliebten Weihnachtsbriefkasten erfolgte am Montag der Startschuss.