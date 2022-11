Lesung in der Neusser Stadtbibliothek : Autorenkreis meldet sich mit neuem Vorstand zurück

Neuss Einige Veränderungen hat es im Neusser Autorenkreis gegeben – nachdem Eleonore Hillebrand Ende des vergangenen Jahres die Leitung des Kreises abgegeben hat, teilen sich nun Helga Peppekus und Renate Welk den Vorsitz. Was sie vorhaben.

Aktuell bereiten die beiden sich auf ihren zweiten größeren öffentlichen Auftritt in Neuss vor: In diesem Jahr hatten sie bereits zu einer Lesung in der Trinitatiskirche in Rosellerheide geladen. Und am Donnerstag, 10. November, werden einzelne Autoren in der Stadtbibliothek Neuss, ihre Texte rund um das Thema „Veränderungen“ vorstellen. Musikalisch begleitet werden sie dabei von Harry „Hangharry“ Meschke. Beginn ist um 18 Uhr. Das Thema „Veränderungen“ ist auch eine Anspielung auf die Veränderungen, die der Autorenkreis durchlebt hat: „Durch die Corona-Pandemie waren wir nahezug zwei Jahre außer Gefecht gesetzt“, erzählt Renate Welk, „nun sind wir wieder positiv gestimmt und planen in die Zukunft.“ Dazu gehört etwa, dass an die Mitglieder – derzeit sind es rund 20 Schreibfreudige – ein Rundbrief geschickt wird: Dieser enthält, und das ist neu, ein monatliches Thema, zu dem die Autoren einen Beitrag erstellen können. In diesem Monat heißt es: „Hoffnung.“ Das Motto werde gemeinsam überlegt, aber auch andere Themen finden Gehör.