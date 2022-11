Zur Weihnachtszeit in Neuss : Was der neue „Quirinus Adventsmarkt“ bieten soll

Um das St. Quirinus-Münster herum liegen der Münsterplatz und der Freithof. Das sind in diesem Jahr die Schauplätze des altbekannten Weihnachtsmarkts und des neuen „Quirinus Adventsmarktes“. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Zum ersten Mal soll es in diesem Jahr einen Adventsmarkt in Neuss geben: Ziel des Adventsmarkts sei es, die Innenstadt für Besucher attraktiv zu machen und die Händlerschaft zu unterstützen. Was geplant ist.

„Es ist kein zweiter Weihnachtsmarkt“, betont Peter Fischer von Neuss Marketing, Veranstalter des neuen Events am ersten Adventswochenende. Der „Quirinus Adventsmarkt“ in der Innenstadt sei kein Konkurrent, sondern ein Ergänzungsangebot zum altbekannten Neusser Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr am 23. November auf dem Münsterplatz startet. Ziel des Adventsmarkts sei es, die Innenstadt für Besucher attraktiv zu machen und die Händlerschaft zu unterstützen.

Erreichen will die Tochtergesellschaft der Stadt Neuss dies mit einer Mischung aus verkaufsoffenem Sonntag, historischem Dorf, Verkaufsständen und Bühnenprogramm an der Haupteinkaufsstraße, auf dem oberen Marktplatz sowie auf dem Freithof. Am Samstag, 26. November, lädt der Adventsmarkt von 11 bis 19 Uhr zum Besuch ein. Der verkaufsoffene Sonntag am 27. November startet um 13 Uhr und geht bis 18 Uhr, der Adventsmarkt ist am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet. Fischer zufolge werden „zwar nicht alle, aber die meisten“ Geschäfte in der Umgebung am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmen.