Gewerkschaft im Rhein-Kreis : Warnstreik bei Pierburg nach Aufruf der IG Metall

Neuss Die IG Metall setzt im Tarifstreit mit dem Arbeitgeberverband Metall NRW weiter auf Warnstreiks – darunter unter anderem am Montag bei Pierburg in Neuss. Es war nicht die erste Aktion in der Quirinus-Stadt.

Zum Warnstreik wurde am Montag nicht nur bei Pierburg in Neuss aufgerufen, sondern bei weiteren Firmen in mehreren Städten. In der vergangenen Woche gab es bereits einen Warnstreik bei Alunorf. Die IG Metall kündigt weitere Aktionen an – am Dienstag zum Beispiel bei Firmen in Düsseldorf und Ratingen.