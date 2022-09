Neues Bewegungsangebot in Mönchengladbach : Ein Sportabzeichen für Kindergartenkinder

Der fünfjährige Adam beim Weitsprung. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Einmal im Jahr sollen Kita-Kinder aus Mönchengladbach das Minisportabzeichen machen können. Welche Disziplinen es gibt, und wie die Premiere war.

Von Anna Bockers

„Auf die Plätze, fertig, los!“, hieß es jetzt für ganz viele Kindergartenkinder im Grenzlandstadion in Rheydt. Dort fand die Premiere des sogenannten Kita-Minisportabzeichens statt. Insgesamt 18 Kindertagesstätten aus ganz Mönchengladbach und rund 330 Fünf- bis Sechsjährige nahmen dabei teil.

Das Abzeichen orientiert sich an dem Deutschen Sportabzeichen, welches jedoch erst ab dem sechsten Lebensjahr erworben werden kann. Durch das Kita-Minisportabzeichen – das inzwischen in mehreren Städten angeboten wird – soll bei den Kindern schon früher die Freude am Sport geweckt werden. Das Ziel ist es, schöne Erinnerungen zu schaffen, die die Kinder mit der Bewegung im Freien verbinden, berichten die Veranstalter.

Organisiert wurde das Ganze durch den Fachbereich Schule und Sport der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Sportbund Mönchengladbach und dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie.

Auch die einzelnen Stationen, die von den Kindern durchlaufen werden, orientieren sich an den Disziplinen des Deutschen Sportabzeichen: „Super gut bewegen“ (Koordinationsparcours), „richtig weit oder hoch springen“ (Weit/Hochsprung), „richtig weit oder hoch werfen“ (Ballweitwurf), super schnell Laufen (Sprint) und total lange Laufen (400-Meter-Lauf).

Anders als bei dem Deutschen Sportabzeichen wird bei dem Kita-Minisportabzeichen auf das Messen von Zeiten und Weiten verzichtet. Der Spaß stehe im Vordergrund. „Alle Kinder sollen am Ende glücklich nach Hause gehen“, sagt Simon Tsotsalas. Er ist innerhalb des Fachbereichs Schule und Sport zuständig für die Bewegungsförderung.

Das ist scheinbar auch gelungen. Zumindest bestätigen das strahlende Kinderaugen bei den Siegerehrungen und das ausgelassene Kinderlachen an den einzelnen Stationen.

Auf einen klaren Favoriten konnten sich viele der Kinder dann aber nicht einigen. Während den Einen der Sprint am meisten Spaß gemacht hat, sagten andere, dass ihnen der Parcours am besten gefallen habe. Für den fünfjährigen Adam aus dem Förderverein Himmelszelt ist der klare Gewinner aber der Weitsprung. „Das war toll“, sagt er begeistert und deutet auf die Sprunggrube. Und auch die Resonanz der Erzieher scheint auf den ersten Eindruck durchweg positiv zu sein. So etwas in der Art mal zu machen sei schon länger geplant gewesen und die Einladung wäre mit großer Freude angenommen worden, sagt eine Erzieherin der städtischen Kita Villa Buddelberg in Wickrath.