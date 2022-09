Zeit der Besinnung : Ein Baum für ehemalige Heimkinder

Mönchengladbach Unter der Überschrift „Du bist nicht allein“ treffen sich ehemalige Heimkinder am Donnerstag, 22. September, im Schmölderpark.

Seit vier Jahren steht ein besonderer Baum im Schmölderpark in Rheydt: die „1. Community – ehemalige Heimkinder NRW“ hat ihn gespendet. Es ist ein Taschentuchbaum, der an das Leid von ehemaligen Heimkindern erinnern soll. Er steht dort für alle, denen die Kindheit gestohlen wurde, die für Medikamentenversuche missbraucht und Opfer von schwarzer Pädagogik und sexuellem Missbrauch auch in kirchlichen Einrichtungen wurden. Der Taschentuchbaum treibt im Frühling weiße Blüten, die an Taschentücher erinnern – zur Erinnerung und zur Mahnung.