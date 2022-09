Schule ohne Rassismus : Türkische Delegation am Hugo-Junkers-Gymnasium

Türkische Delegation am Hugo-Junkers-Gymnasium

Bezirksvorsteher Ulrich Elsen und Lehrer Reinhard Bitter begrüßten vier türkische Besucher des ‚Hugos‘ am Rheydter Marktplatz. Foto: Hugo-Junkers-Gymnasium

Mönchengladbach Jenseits der Stunden im Hugo-Junkers-Gymnasium sind die Besichtigung der Vitusstadt und Reisen nach Köln, Aachen und Düsseldorf vorgesehen.

Das Hugo-Junkers-Gymnasium kann schon als internationale Schule bezeichnet werden. Denn dort lernen und leben Kinder und Jugendliche mit Wurzeln in 55 Nationen.

Ausdruck dieser weltläufigen Haltung sind das Programm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und auch der Besuch des Internationalen Volleyballturniers der Deutschen Schule zu Porto, bei dem das ‚Hugo‘ in den Jahren vor der Corona-Pandemie schon einen zweiten und einen ersten Platz belegen konnte.

Bis zum 17. September war nun eine große Delegation aus der Türkei zu Besuch in der Schule an der Brucknerallee in Rheydt.