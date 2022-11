Fachkräfte in Mönchengladbach : Große Bühne für die besten Azubis

Mönchengladbach-Wickrath 4700 junge Menschen haben in diesem Jahr ihre duale Berufsausbildung im Bereich der IHK Mittlerer Niederrhein abgeschlossen. Die 260 besten von ihnen wurden jetzt von der Kammer für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Aber auch Betriebe und Berufsschulen wurden geehrt.

Der Strukturwandel der Region und die Transformation könne nur gelingen, wenn es ausreichend Fachkräfte gebe, sagte Elmar te Neues, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederhein bei der „Ehrung der Besten“, zu der die Kammer ins Kunstwerk nach Wickrath eingeladen hatten. Rund 700 Besucher waren gekommen, um einen würdigen Rahmen für diejenigen zu bieten, die an diesem Abend im Mittelpunkt standen: die besten 260 der 4700 Auszubildenden, die in diesem Jahr ihren Abschluss bei der IHK absolviert haben.

Die in der Kammer zusammengeschlossenen Unternehmen trügen wesentlich dazu bei, dass die benötigten Fachkräfte ausgebildet werden. Er selbst, so te Neues, bilde in seinem Betrieb „sehr gerne“ aus. Zehn Auszubildende seien bei ihm derzeit beschäftigt; zum einen, um eigene Fachkräfte zu erhalten, zum anderen, um dem Arbeitsmarkt neue Fachkräfte anzubieten. „Wir dürfen nicht nur jammern, wir müssen ausbilden, ausbilden, ausbilden.“ Die Unternehmen hätten erkannt, dass es für die Behebung des Fachkräftemangels nur eine Lösung geben kann, nämlich auszubilden. Wichtig sei es dabei, alle Potenziale des Interessierten zu nutzen und nicht nur auf Schulnoten achten. Der IHK-Präsident sieht das belebende Element der Nachwuchskräfte: „Die jungen Mitarbeiter haben viele neue, moderne Ideen.“

Den Besten des Jahrgangs mit der Prüfungsnote „sehr gut“ und somit einer Eins vor dem Komma wurde im Kunstwerk die Bühne bereitet. „Leidenschaft und Motivation sind der Schlüssel zum Erfolg“, meinte te Neues. So wie bei Paul Sandvoß. Der 24-Jährige hat seine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker, Fachrichtung Instandhaltung, bei der Rheinland Air Service am Gladbacher Flughafen mit Bravour absolviert. „Ich habe mich schon immer für Flugzeuge interessiert. Zusammen mit meinem Ehrgeiz, einen guten Abschluss zu erlangen, hat mir das schon sehr geholfen“, sagte der gebürtige Willicher. Sophia Schönberger (22) hat ihre Ausbildung zur Produktgestalterin bei der Aunde Achter & Ebels GmbH mit Bestleistung abgeschlossen. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und versuche immer, mich weiterzubilden. Geholfen haben mir mein Interesse an der Ausbildung und die Unterstützung aller Beteiligten“, sagte Schönberger, die sich nun für den Studiengang Produkt- und Objektdesign an der Hochschule Niederrhein entschieden hat.