Veranstaltung in Mönchengladbach : Pferdetrainer Bernd Hackl gibt Tipps im Schloss Wickrath

Bernd Hackl tritt dieses Wochenende in Mönchengladbach auf. Foto: La Vio Fotografie, Viola Sauter

Mönchengladbach Mit seiner Live-Tour „Einhorn – besser als keins“ gastiert der Pferdetrainer in der Reithalle in Schloss Wickrath. Was Zuschauer erwartet.

Nachdem die Tour im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben wurde, ist der Pferdetrainer Bernd Hackl dieses Jahr zurück. Am Sonntag, 13. November, kommt er mit seinem Live-Programm „Einhorn – besser als keins“ in die Reithalle des Rheinischen Pferdestammbuch e.V. in Schloss Wickrath. Bekannt ist Hackl unter anderem aus der Vox-Serie „Die Pferdeprofis“.

Hackl hat sich auf sogenannte Problempferde spezialisiert. Seine Arbeit besteht darin, Jungpferde zu trainieren und Besitzer von schwierigen Pferden mit seinem Fachwissen und Einfühlungsvermögen zu beraten. Dabei ist das Ziel, dass sich das Problempferd zu einem Freizeitpartner entwickelt. Auf seiner 7P-Ranch in Bruckmühl bei Michelsneukirchen in der Oberpfalz konzentriert sich der Pferdetrainer auf das Anreiten und den Korrekturberitt von Jung- und Problempferden. Genau mit diesen Pferden arbeitet er bei seinen Live-Auftritten.

Hinzu kommt ein Pferd-Reiterpaar, das eine Reitstunde während seines Live-Auftritts absolvieren wird. Interessant dabei ist, dass Bernd Hackl weder die Pferde noch deren Halter kennt. Mit einem gewaltfreien Trainigsansatz will Hackl zeigen wie harmonisch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd sein kann. Dabei nimmt er sich jedem Problem individuell vor und versucht, mit verschiedenen Trainingsansätzen auf die Bedürfnisse des Pferdes einzugehen. Das oberste Ziel dabei sei, die Schwächen des Pferdes zu erkennen und diese mit spielerischen Taktiken zu korrigieren oder an die Arbeit heranzuführen.