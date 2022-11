Unternehmen Vestamatic : Der Schattenspender aus Mönchengladbach

Firmenchef Thorsten Breithor zeigt eines der motorisierten Fenster. Foto: Friedhelm Ruf

Mönchengladbach Das Unternehmen Vestamatic baut in Hochhäusern in weiten Teilen Europas den Sonnenschutz so ein, dass die Motoren direkt im Glas sitzen und auf Sonneneinstrahlung reagieren.

Wenn die Meteorologen und Klimaforscher recht haben, werden die Sommer trockener und heißer. Das Mönchengladbacher Unternehmen Vestamatic hat bei diesem Thema große Gebäude im Blick, in Glasfassaden von Hochhäusern motorisiert und steuert es den Sonnenschutz. „Wir sind 1978 vom Elektronik-Dienstleister Helmut Beyers gegründet worden“, sagt Thorsten Breithor, Geschäftsführer der Vestamatic CRE GmbH. Früher habe Beyers Rolladen- und Markisensteuerung gemacht, die Produkte dazu wurden von Vestamatic hergestellt, Beyer übernahm den Vertrieb. Etwas verflochtener wurde es um das Jahr 2000, als Beyers Sohn Wolfgang mit ins Unternehmen eintrat. Damals wurde die Helmut Beyers GmbH als Produktionsgesellschaft und die Vestamatic als reine Handels- und Entwicklungsgesellschaft gegründet.

Große Veränderungen habe es im vergangenen Jahr gegeben, denn da übernahm Thorsten Breithor hundert Prozent der Anteile an der Vestamatic und löste das Unternehmen aus der Verflechtung mit Helmut Beyers. „Das Unternehmen gehört jetzt mir, und wir haben vor, uns jetzt neu aufzustellen“, sagt Breithor. Zwar bezieht die Vestamatic weiterhin elektronische Komponenten von Helmut Beyers, aber neu aufstellen, das heißt, einen Umzug einzuplanen. Breithor wechselt mit seinem Unternehmen Vestamatic in ein anderes Haus, nur 500 Meter vom bisherigen Standort entfernt, Am Tannenbaum 2. Mit dem Umzug werden auch 15 Mitarbeiter an den neuen Standort gehen, zudem plant Breithor die Belegschaft aufzustocken, „auf 25 bis 30 Mitarbeiter“.

„Unser Geschäft sind große Projekte mit individuellen Wünschen“, sagt Breithor. Ganz konkret geht es oft um Sonnenschutz für Hochhäuser, etwa bei der Google Zentrale in London. Aber es sind auch kleinere Projekte dabei, wie etwa verschiedene Wohnhäuser, ein Kindergarten in Schweden oder ein Einkaufszentrum in Polen. Die Projekte zeigen, dass Thorsten Breithor international unterwegs ist, vor allem in Australien, den skandinavischen Ländern oder in Belgien, Niederlande, Luxemburg. Das Geschäft in Russland ist für Breithor auf viele Jahre hin gesehen verloren, dort hatte er den Sonnenschutz am Gazprom-Turm in St. Petersburg gemacht. „Osteuropa wird schwierig“, ahnt er.

Mit den herkömmlichen Markisen, die außen am Gebäude angebracht werden, kommt man nicht mehr weit, je höher es hinauf geht. Daher fertigt Breithor Motoren, die direkt im Glas sitzen und auf Licht und Schatten reagieren. Und da in Hochhäusern oft mehrere unabhängige Untermieter arbeiten, geht die Vestantic CER GmbH auch auf individuelle Wünsche ein. „Wir sind im Baugeschäft gefordert, extrem flexibel zu sein“, sagt Breithor. Hinzu kämen die Ideen bekannter Architekten, häufig auf der Suche nach den Grenzen der Architektur, und die dabei oft den Sonnenschutz vor Herausforderungen stellen. Wären da nicht die Planungsbüros, die den praktischen Teil der Umsetzung übernehmen und sich zum Thema Sonnenschutz an Breithor wenden. Und der muss optimale Lösungen versprechen können. Eine davon sind die Motoren, die im Glas Licht und Schatten im Gebäude steuern können. Alle Motoren, Kabel und Steuerungselemente müssen bei heftiger Kälte ebenso arbeiten wie bei extremer Sonneneinstrahlung. Galt das bei Hitze bislang bei einer Temperatur von 60 Grad, hat Breithor in seinem Unternehmen Motoren entwickelt, die auch bis zu 85 Grad aushalten. Sie reagieren auf den Stand der Sonne, wandern den Weg des Sterns den Tag über mit, legen Schatten in das Fenster und sorgen so für mildere Temperaturen in den jeweiligen Räumen.