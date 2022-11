Siege für Geistenbeck und Borusssia : Der Ritt auf der Erfolgswelle geht weiter

Handball-Oberliga Borussia Mönchengladbach gewinnt im Stile einer Spitzenmannschaft trotz dürftiger Leistung in der zweiten Halbzeit mit 32:25 gegen den TSV Aufderhöhe. Zum Stimmungsdämpfer wird die Verletzung von Heider Thomas. Auch der TV Geistenbeck siegt erneut und feierte damit bereits den dritten Erfolg in Serie.

„Die Mannschaft war sich wohl schon zu sicher“, ärgerte sich Rogawska. „Sie hat angefangen Sachen zu spielen, die ich noch nie gesehen habe, plötzlich haben sie ganz andere Laufwege eingeschlagen und sich nicht mehr an die Vorgaben gehalten.“ So war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass die Gastgeber den Rückstand auf die Borussia im zweiten Durchgang verkürzen konnten. Wirklich in Gefahr war der 32:25-Sieg des Spitzenreiters aber nie.

Die Gastgeber beherrschten durch ihren engagierten Auftritt das Geschehen gegen Lintorf und lagen in der 19. Minute bereits mit 10:6 in Front. Dann kam allerdings ein kleiner Bruch ins Spiel, Lintorf wurde stärker und konnte auf 11:12 verkürzen. Zu Beginn der zweiten Hälfte verlor der TVG ein wenig die Ruhe in seinem Spiel. In dieser Phase war es der individuellen Stärke von Timo Hüpperling zu verdanken, dass Geistenbeck nicht ins Hintertreffen geriet.