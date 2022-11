Konzert in Mönchengladbach : Simply Red spielt 2023 im Sparkassenpark

Mönchengladbach Die Band um Sänger Mick Hucknall kommt im Juni 2023 zum bereits dritten Mal nach Mönchengladbach. 2009 war Simply Red einer der ersten internationalen Stars, die im Sparkassenpark spielten. Was Fans jetzt wissen müssen.

Die Mischung aus Soul und Pop brachte der Band weltweit in den 1980er und 1990er Jahren viele Top-20-Hits ein. Zu den größten Hits der Band zählen etwa „Stars“, „If you don’t know me by now“ und „Holding back the years“ – alle drei haben im Musikstreaming-Portal Spotify weit über 150 Millionen Abrufe (Stand 7. November). Insgesamt hat die Band mehr als 60 Millionen Platten verkauft. 2009 spielten sie eigentlich ihr Abschiedskonzert vor 8500 Fans im Sparkassenpark, aber 2016 begeisterten sie erneut 7500 Besucher in Mönchengladbach.