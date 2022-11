New Fall Festival : Schmyt bringt die Wände zum Beben

Der Newcomer aus Viersen trat im ausverkauften Schumann-Saal auf. „Nicht klatschen. Arschwackeln!“, forderte er. Die Fans hielten sich dran.

Der Herbst bringt buntes Herbstlaub, Teetrinkwetter und Künstler in außergewöhnliche Düsseldorfer Veranstaltungsorte. Das New-Fall-Festival feiert unter dem Motto „Thank you for the music“ sein zehnjähriges Bestehen. Zum Finale trat nun Schmyt auf.