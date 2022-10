Popstar tritt im Sparkassenpark auf : Sarah Connor gibt Konzert in Mönchengladbach

Im Sommer 2022 gab Sarah Connor den Auftakt zur Konzertreihe im Sparkassenpark Mönchengladbach. (Archivfoto) Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Der deutsche Popstar kommt im Sommer 2023 wieder in den Sparkassenpark. Wann das Konzert stattfindet und wann der Kartenvorverkauf beginnt.

Mit ihrer Sommertour „Herz Kraft Werke“ machte Sarah Connor bereits im Juni 2022 halt in Mönchengladbach. Und auch nächstes Jahr wird die ikonische Popsängerin wieder ein Open-Air-Konzert in der Vitusstadt geben: Am 8. Juni 2023 tritt Sarah Connor im Sparkassenpark auf.

Das teilte das Marketing des Sparkassenparks jetzt mit. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 10 Uhr über das Onlineportal Eventim (www.eventim.de). Ab Freitag, 21. Oktober 2022, 10 Uhr beginnt dann der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit ihrer Tour hat Sarah Connor diesen Sommer einen musikalischen Triumphzug durch Deutschland und Österreich gefeiert. Im Juni gab sie in Mönchengladbach den Kostenpflichtiger Inhalt Auftakt zu den Sommerkonzerten im Sparkassenpark. Mit dem Tourabschluss begann zeitgleich der Vorverkauf für das vierte Zusatzkonzert der „The Christmas Concert 2022“-Shows in der Berliner Verti-Music-Hall in diesem Winter.

Der hohen Nachfrage komme die „Queen of Pop“ nach und hat deshalb die weiteren Konzerte für den Sommer bekannt gegeben, heißt es in der Pressemitteilung: „Unter dem Motto ‚Sommer Open Air 2023‘ führt Sarah genau das fort, was sie ihren Fans schon dieses Jahr geboten hat. Denn sowohl bei ihrer erfolgreichen Arenatournee in diesem Frühjahr als auch bei ihren Open Airs bestach die Sängerin mit einer unglaublich sympathischen Nahbarkeit ihren Fans gegenüber.“ Sarah Connor live sei auch Sarah Connor pur. Eine Sängerin, die Fans auf die Bühne holt, um mit ihnen zu singen, oder witzig und schlagfertig auf Rufe aus dem Publikum reagiere.

Dazu passt auch die Musik der Popikone: Die Themen sind persönlich und emotional. Damit und ihren Entertainer-Qualitäten zieht Sarah Connor das Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme in den Bann. Unterstützt wird sie dabei von einer Band, die ihr auch im Sommer 2023 hilft, ein emotionales und musikalisches Feuerwerk auf die Bühne zu bringen.

