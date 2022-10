Auftritt in Mönchengladbach : Roland Kaiser kommt 2023 in den Sparkassenpark

Mönchengladbach Der Schlagerstar tritt bei seiner „Alles ok!“ -Tournee auch in Mönchengladbach auf. Wann der Vorverkauf für die Tickets beginnt und wo sie erhältlich sind.

Mit Hits wie „Santa Maria“, „Warum hast du nicht nein gesagt“ und „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ ist Roland Kaiser seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Schlagerwelt. Der 70-Jährige hat in seiner Karriere unzählige Konzerte gespielt, aber liebt es noch immer, auf der Bühne zu stehen.

Im kommenden Jahr startet seine Open-Air-Tournee „Alles ok!“ durch Deutschland und Österreich. Kaiser macht auch in Mönchengladbach Halt für ein Konzert im Sparkassenpark. Der Auftritt ist für Samstag, 17. Juni 2023, geplant. Karten können aber bereits in diesem Herbst bestellt werden: Der Vorverkauf für Kaisers Auftritt in der Vitusstadt beginnt am Donnerstag, 27. Oktober, um 10 Uhr. Die Karten sind dann online über das Portal Eventim (www.eventim.de) erhältlich.