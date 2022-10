Konzert in Mönchengladbach : Def Leppard und Mötley Crüe kommen in den Sparkassenpark

Die Band Def Leppard rockt bereits seit 46 Jahren Stadien überall auf der Welt. (Archivbild) Foto: dpa/Evan Agostini

Mönchengladbach Die zwei Rocklegenden spielen zusammen im Sommer 2023 in Mönchengladbach ein Konzert. Was die Fans erwartet und wann der Vorverkauf für die Tickets beginnt.

Wer über große Rockbands spricht, der kommt um diese beiden Namen nicht herum: Def Leppard und Mötley Crüe prägen seit den 80er Jahren mit ihrem energetischen und kompromisslosen Klang die Musikwelt. Hits wie „Pour Some Sugar On Me“ kennen auch all jene, die eigentlich wenig mit verzerrten Gitarrenriffs anfangen können.

2023 kommen die beiden Bands nur für drei Konzerte nach Deutschland. Dabei machen sie auch im Mönchengladbacher Sparkassenpark halt: Am 25. Mai 2023 bringen die Musiker gemeinsam die Arena zum Beben. Tickets für das Konzert sind schon ab Freitag, 28. Oktober, im allgemeinen Vorverkauf über www.ticketmaster.de und www.eventim.de sowie auf den Webseiten der Bands unter www.motley.com und www.defleppard.com erhältlich.

Mötley Crüe hat weltweit etwa 100 Millionen Alben verkauft. (Archivfoto) Foto: dpa/Wolfram Kastl

Mit ihren weltweit mehr als 110 Millionen verkauften Alben gehört Def Leppard zu den wichtigsten Größen der Rockmusik. So ist es nicht verwunderlich, dass die Band 2019 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde.

Auch Mötley Crüe kann auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken, die vor 41 Jahren ihren Anfang nahm. Die Band hat sieben US-Platin- sowie Mehrfach-Platin-Alben veröffentlicht und sogar einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Fans dürfen sich auch beim Konzert in Mönchengladbach auf Songs wie „Kickstart My Heart“ und „Dr. Feelgood“ freuen.

(RP)