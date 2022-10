Konzerte in Mönchengladbach : Soulsänger Lionel Richie kommt  nach Mönchengladbach

Mönchengladbach Im Frühjahr hatte der US-Sänger seine Tournee durch Europa abgesagt. 2023 kehrt er für zwei Konzerte nach Deutschland zurück, eins im Sparkassenpark.

Seine Hits wie „SayYou, SayMe”, „Hello“ oder „All Night Long“ sind längst Evergreens mit Ohrwurm-Garantie. Der US-amerikanische Sänger Lionel Richie kehrt 2023 nach sieben Jahren endlich für zwei Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Er spielt am 22. Juni im Mönchengladbacher Sparkassenpark, einen Tag zuvor steht er in der Wiesbadener Brita Arena auf der Bühne. Der exklusive Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 2. November, 10 Uhr, unter www.eventim.de, der offizielle Vorverkauf am Freitag, 4. November, 10 Uhr, an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Lionel Richie ist bekannt für seine Megahits wie „Endless Love“, „Lady“, „Truly“, „Penny Lover“, „Stuck on You“, „Dancing on the Ceiling“ und war Mitautor eines der wichtigsten Popsongs der Geschichte, „We Are the World“, für die Organisation „USA for Africa“. Sein Songkatalog umfasst auch seine frühe Arbeit mit The Commodores, als er einen Stil entwickelt hatte, der sich über Genre-Kategorien hinwegsetzte und Hits wie „Three Times a Lady“, „Still“ und „Easy“ hervorbrachte. Richie hat in elf aufeinanderfolgenden Jahren Nummer-Eins-Songs geschrieben.