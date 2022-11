Nach Kantersieg gegen Giants : Odenkirchen Raiders übernehmen die Tabellenführung

Die Odenkirchen Raiders (gelbes Trikot) deklassieren ART Giants Düsseldorf III mit 101:36. Foto: Heiko van der Velden

Basketball Die Basketballer aus Odenkirchen feiern im fünften Saisonspiel den fünften Sieg und schieben sich als alleiniger Spitzenreiter der Landesliga vor die Konkurrenz aus Neuss. Der 101:36-Kantersieg über die Art Giants Düsseldorf III war der bislang höchste Sieg aller Landesligisten.

Am Ende wurde es dann sogar noch dreistellig: Mit 101:36 fertigten die Odenkirchen Raiders am Sonntag die SG Art Giants Düsseldorf III ab und schoben sich als alleiniger Tabellenführer auf den ersten Platz der Landesliga. Die Odenkirchener sind nach fünf Spieltagen das erste Team, das über 100 Punkte in einer Partie geworfen hat.

Dennoch sieht Raiders-Coach Pasquale Rendina einen der ausschlaggebenden Gründe für den Kantersieg in der Defensive. „Mal wieder war unsere Verteidigung extrem wichtig für den Sieg. Mit unserem sogenannten ‚Full Court Man-Press‘ haben wir den Gegner überall auf dem Feld unter Druck gesetzt und konnte so viele Ballverluste erzwingen, die uns Extra-Ballbesitz in der Offensive ermöglichten“, erklärte der Odenkirchener Trainer die taktische Einstellung seines Teams.

In der Offensive machten insbesondere Center Kai Bonzelett und Aufbauspieler Oussama Stanbouli auf sich aufmerksam. Bonzelett traf unter anderem vier Dreierversuche und versenkte acht seiner zehn Freiwürfe – insgesamt kam der Top-Scorer der Raiders damit auf 26 erzielte Punkte. Direkt dahinter reihte sich Stanbouli mit 24 Punkten ein. „Insgesamt trat die Mannschaft sehr aggressiv auf und hatte vor allem durch die harte Defensivarbeit ein großes Laufpensum aufzuweisen“, so Pasquale Rendina weiter.

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel übernehmen die Odenkirchen Raiders die alleinige Tabellenführung der Landesliga. Zuvor lag das Rendina-Team punktgleich mit dem TSV Norf an der Spitze – doch die Neusser kassierten beim 58:78 gegen die SG Langenfeld ihre erste Pleite der Saison. Weiter geht es für die Odenkirchen Raiders nun mit zwei Auswärtsspielen. Am kommenden Sonntag gastieren die Basketballer um 17.30 Uhr bei der BG Monheim, nach einer spielfreien Woche geht es am 27. November (15 Uhr) bei DJK TUSA Düsseldorf weiter. Das nächste Heimspiel in der Hauptschule Kirschhecke, wo die Raiders ihre Partien austragen, findet erst wieder am 3. Dezember statt – dann kommt der TSV Norf nach Odenkirchen.