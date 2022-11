Wirtschaft in Mönchengladbach : Neue IHK-Beraterin für inklusive Ausbildung

Wirtschaft in Mönchengladbach

Mönchengladbach Dorothee Schartz berät Unternehmen, die junge Menschen mit Einschränkungen ausbilden wollen. Zudem steht sie als Ansprechpartnerin für die Jugendlichen zur Verfügung und sucht den Dialog mit Berufskollegs.

Junge Menschen mit Behinderung sind in einer Berufsausbildung nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein oft besonders motiviert. Nach erfolgreicher Ausbildung gehörten sie meist zu den engagiertesten Fachkräften, denn nicht jeder Betrieb biete ihnen die auch die Chance, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Viele Unternehmen stünden der inklusiven Ausbildung zwar positiv gegenüber, haben aber Fragen zum Ablauf, zur Förderung und zu besonderen Herausforderungen, teilt die IHK mit. Deren Ausbildungs-GmbH bietet als Service für ihre Mitgliedsunternehmen hier Unterstützung an. Sie hilft konkret bei allen Fragen rund um die Ausbildung junger Menschen mit Einschränkungen.

Dorothee Schartz, die Fachberaterin für inklusive Bildung , steht dabei ab sofort im Rahmen eines Modellprojektes des LVR-Inklusionsamtes als Ansprechpartnerin bereit. Für Unternehmen leistet sie dabei Hilfestellung beim Weg durch den dichten Paragraphendschungel, prüft Fördermöglichkeiten und hilft bei der Antragsstellung, heißt es seitens der IHK. Für die Jugendlichen fungiert sie zudem als Lotsin zwischen beruflicher Orientierung in der Schule und beruflicher Ausbildung.

Einen besonderen Fokus legt Schartz dabei auf die Fachpraktiker-Ausbildungen. „Menschen, für die aufgrund ihrer Behinderung eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in Frage kommt, haben mit einer Fachpraktiker-Ausbildung die Möglichkeit, eine angepasste, theoriereduzierte Ausbildung zu absolvieren“, sagt Schartz. Die IHK-Fachberaterin suche auch den Dialog mit den Berufskollegs, die diese theoriereduzierten Ausbildungen selbst in ihr Angebot aufnehmen möchten.