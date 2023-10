Öffnungszeiten, Programm und mehr Das sind die Weihnachtsmärkte 2023 in Mönchengladbach

Wie in der Hindenburgstraße nehmen auch die Organisatoren des Weihnachtsmarktes auf dem Rheydter Marktplatz das Angebot der Stadt an, eine Woche früher anzufangen. Der Weihnachtsmarkt wird hier also auch am Sonntag, 17. November, zum ersten Mal stattfinden und bis zum Samstag, 30. Dezember, laufen. Zum dritten Advent, 17. Dezember, ist ein besonderes Programm geplant. Denn dann wird in Rheydt verkaufsoffener Sonntag sein. Wie im vergangenen Jahr werden die Buden wohl am späten Vormittag öffnen und gegen 22 Uhr schließen. Die letzten Details werden noch geklärt. Am Donnerstag, 21. Dezember, soll das Weihnachtssingen auf dem Marktplatz stattfinden.