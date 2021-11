Damen-Mannschaft in der Oberliga : ASV Süchteln fehlt noch die letzte Sicherheit an der Platte

Tischtennis Gegen den Oberliga-Tabellenführer TTC GW Fritzdorf II verlieren die Damen des ASV Süchteln deutlich. Es fehlt noch an Spielrhythmus – auch aufgrund der langen Coronapause.

Die Damen des ASV Süchteln haben am Wochenende in der Oberliga daheim eine 2:8-Niederlage gegen Tabellenführer TTC GW Fritzdorf II hinnehmen müssen. „Über einen Punkt hätten wir uns gefreut, der war aber nicht einkalkuliert, es wäre ein Bonuspunkt gewesen. Daher ist die Niederlage kein Drama“, sagt ASV-Spielführerin Sanja Geneschen. Dabei hatte die Partie vielversprechend begonnen, Isabell Güdden und Agnieszka Sobila gewannen ihr Doppel und Güdden, an Nummer eins gesetzt, siegte im Anschluss auch in ihrem Einzel und brachte Süchteln mit 2:1 in Führung. Es sollte jedoch der letzte Punktgewinn für den ASV in diesem Spiel werden. „Wir haben drei Spiele im fünften Satz verloren, dann wird es eng“, sagt Geneschen.