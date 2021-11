Tischtennis : Damen des TV Voerde sammeln drei Punkte aus zwei Spielen

Niederrhein Der NRW-Ligist schließt die erste Serie mit einem positiven Punktekonto ab. Der Herren-Verbandsligist GW Flüren kassiert zwei weitere Niederlagen.

Für das Damen-Team des TV Voerde ist die erste Erfolgsserie in der Tischtennis-NRW-Liga nach zwei Spielen an diesem Wochenende bereits beendet. Bei den Herren holte sich Verbandsligist GW Flüren zwei weitere Niederlagen ab.

Damen-NRW-Liga „Wir sind zufrieden, das war ein schönes Wochenende mit zwei guten Ergebnissen“, sagte Jutta König, Spitzenspielerin des TV Voerde nach dem 7:7 am Samstag gegen WRW Kleve III und dem folgenden 8:3 tags darauf beim 1. TTSC SG Dülken. Gegen Kleve hatten Marion Schmidt (3), Martina Urban (2), König und Iris Herrmann nach zwei verlorenen Doppeln im Einzel gepunktet. In Dülken setzten sich König/Schmidt, Herrmann/Urban, Jutta König (3), Marion Schmidt, Iris Herrmann und Martina Urban durch.

Herren-Verbandsliga Das Tabellen-Schlusslicht GW Flüren hielt sich am Samstag gegen den TB Beckhausen (3:9) und am Sonntag bei TTV DJK Altenessen (4:9) zwar recht achtbar, „viel mehr war aber auch nicht drin“, sagte GWF-Spitzenspieler Wolfgang Gerth. Gegen Beckhausen siegte Gerth selbst im Doppel mit Thomas Christians und einmal im Einzel. Den dritten Zähler holte Leon Becks gegen den Ex-Weseler Udo Lindemann. Nur gut zwölf Stunden später in Essen war es wieder Gerth, der zweimal im Einzel und auch noch an der Seite des einmal im Einzel erfolgreichen Christians glänzte.