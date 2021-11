Fußball : ASV Mettmann zeigt sich wieder von seiner schlechten Seite

Die klare Abfuhr bei Bayer Wuppertal bedeutet für die Mannschaft von Daniel Varveri auch einen erneuten Rückschlag in der Bezirksliga-Tabelle.

SV Bayer Wuppertal – ASV Mettmann 5:2 (2:1). In der vergangenen Woche hui, an diesem Sonntag pfui: So kann man die beiden Vorstellungen des Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann innerhalb von sieben Tagen zusammenfassen. Glänzte das Team von Daniele Varveri beim 3:0:Erfolg über den Dritten SC Werden-Heidhausen, so standen die ASV-Fußballer beim SV Bayer Wuppertal völlig neben den Schuhen. „Zuletzt habe ich von der besten Saisonleistung meines Teams gesprochen, diesmal war es die mit Abstand schlechteste Saisonleistungt“, sagte der ASV-Cheftrainer ziemlich geknickt. „Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass eine von mir trainierte Mannschaft jemals so vorgeführt wurde, wie wir heute von Bayer Wuppertal. Mit der 2:5-Niederlage waren wir noch sehr gut bedient“, beschrieb Varveri die unterirdische Vorstellung seines Teams ohne Umschweife. Was den ehrgeizigen Trainer besonders wurmte: Der ASV schoss im gesamten Spiel nur zweimal auf das Bayer-Gehäuse – und das waren die beiden Mettmanner Treffer.