Verbandsligist marschiert weiter : Der TSV Kaldenkirchen ist nicht aufzuhalten

Handball-Verbandsliga Trotz Ausfällen und einer durchwachsenen Leistung marschiert der TSV Kaldenkirchen weiter. Die Turnerschaft Lürrip wird von Spiel zu Spiel besser, scheitert aber erneut an fehlender Routine.

Momentan scheint der TSV Kaldenkirchen nicht zu stoppen zu sein. Trotz zahlreicher Ausfälle und eines durchwachsenen Auftritts gewinnt der Tabellenführer bei der Turnerschaft St. Tönis deutlich mit 33:26 (13:13). „Spielerisch können wir sicherlich noch zulegen“, glaubt der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Außerdem müssen wir in Abwehr und Angriff noch im Kollektiv besser werden, aber man kann ja auch nicht jedes Spiel richtig gut sein. Am Ende ist der Sieg vielleicht auch etwas zu hoch ausgefallen.“

In der ersten Halbzeit ließen die Gäste sehr viel von dem vermissen, was sie sich im Vorfeld vorgenommen hatten, was zum Teil auch der langen Verletztenliste zuzuschreiben ist. Es war sehr viel Stückwerk zu erkennen und häufig verstrickte sich der TSV auch in Einzelaktionen. Hinzu kam noch, dass unübersehbare Schwierigkeiten mit der 5:1-Deckungsvarinate der Hausherren vorhanden waren. Kaldenkirchen ging zwar immer wieder mit ein oder zwei Toren weg, doch St. Tönis konnte stets ausgleichen.