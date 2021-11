Rückkehr ins Wohnzimmer des Hockeys : Was die Pro League für Mönchengladbach bedeutet

Analyse Hockey Die FIH Pro League ist ein weltweit ausgetragener Hockey-Wettbewerb der neun besten Damen- und Herren-Nationalteams. 2022 steigen acht Spiele im Hockeypark. Welche Bedeutung diese Partien für den Hockeystandort haben.

Schon 2019, als die FIH Pro League erstmalig stattfand, wurden die Heimspiele der deutschen Nationalmannschaften gegen Großbritannien und die Niederlande in Mönchengladbach ausgetragen. Nun kehrt der Hockey-Wettbewerb im kommenden Jahr zurück in den Hockeypark.

Welchen sportlichen Reiz hat die Pro League? In insgesamt 144 Spielen treffen zwischen Januar und Juni die neun besten Hockey-Nationen aufeinander. Die vier besten Teams der Pro League nehmen am Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele teil. Die deutschen Teams messen sich im kommenden Jahr mit den Nationalmannschaften aus Argentinien, Belgien , England, Indien , Spanien und den Niederlanden, die Damen spielen außerdem gegen China und die USA. Da Neuseeland und Australien ihre Teilnahmen coronabedingt absagen mussten, sind bei den Damen Spanien und Indien neu dabei. Für die Herren-Liga werden aktuell noch zwei Ersatznationen gesucht. Dort werden Kanada und Irland gehandelt.

Wie profitiert der Hockey-Standort Mönchengladbach von dem Wettbewerb? Nachdem pandemiebedingt zwei Jahre gar kein Hockey in dem großen Stadion gespielt werden konnte, finden nun acht Spiele der Pro League an zwei Wochenenden in Mönchengladbach statt (siehe Infokasten): „Für uns ist es ein großes Anliegen, dass die Hockeyfans dieses ‚Wohnzimmer des deutschen Hockeys‘ wieder regelmäßig besuchen“, sagt DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz, ehemaliger Spieler des Gladbacher HTC. Die Partien sollen auch als Generalprobe für die Heim-Europameisterschaft 2023 genutzt werden. Vor einem Jahr setzte sich Mönchengladbach im Bewerbungsverfahren gegen Belgien durch und bekam den Zuschlag für die Ausrichtung der Damen- und Herren-EM. „Diese beiden großen Turniere wollen wir durch die Partien in der Pro League schon einmal anteasern“, so Menke-Salz weiter.