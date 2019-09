Siegesserie in Zweiter Hockey-Bundesliga : GHTC ist zuhause nicht zu stoppen

Hockey Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewinnt der Gladbacher HTC auch sein drittes Heimspiel in der Zweiten Hockey-Bundesliga klar. Beim 5:1 gegen den DHC Hannover treffen Paul Tenckhoff und Daayan Cassiem doppelt.

Der Gladbacher HTC hat auch sein drittes Heimspiel in Folge in der Zweiten Bundesliga gewonnen. Gegen den DHC Hannover setzte sich der Gastgeber hochverdient mit 5:1 (1:1) durch und bleibt vorerst Tabellenzweiter hinter dem Düsseldorfer HC, der sich am Wochenende ebenfalls keine Blöße gab. Bei bestem Hockeywetter dauerte es gerade mal 80 Sekunden, ehe es erstmals im Hannoveraner Tor klingelte. Spielführer Niklas Braun war für den Gladbacher Frühstart verantwortlich.

Termine Am Samstag spielt Gladbach um 14 Uhr bei Aufsteiger Klipper THC, am Sonntag um 14 Uhr beim THK Rissen. Beide gelten nicht zu den Spitzenteams der Liga, sind aber ambitioniert.

Programm Kommendes tritt der GHTC zweimal in Hamburg an.

Dazu kam allerdings auch ein wenig Pech, als zwei Strafecken von Niki Braun ans Aluminium rauschten. Sowieso war die Eckenausbeute bei null Toren aus sieben Versuchen am Samstag nicht besonders erquicklich. So stellt sich das Küppers bei dem großen Aufwand, den sein Team dafür im Training investiert, nicht vor. Auch dafür bekam der GHTC kurz vor dem Pausentee die Quittung. Die Gäste aus Niedersachsen, die in der Defensive sehr kompakt standen, nutzten in der 27. Minute eine ihrer wenigen Möglichkeiten zum Ausgleich.