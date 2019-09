Handball-Regionalliga : TVK mit dem Glück des Tüchtigen

Handball-Regionalliga Korschenbroich sichert sich mit dem 27:26 in Dinslaken bereits den zweiten Sieg. In der letzten Minute fiel der Siegtreffer.

Das nennt man wohl einen gelungenen Start: Nach dem Erfolg über den Aufsteiger aus Weiden gewann der TV Korschenbroich auch sein zweites Spiel in der Regionalliga Nordrhein. Letztlich machten es die Gäste zwar unnötig spannend, dennoch gewannen sie 27:26 (11:11) – bei keinem geringeren als dem amtierenden Regionalliga-Meister MTV Dinslaken.

Die Korschenbroicher fanden schnell ihr System, agierten aus einer stabilen Deckung heraus und wussten auch im Angriff zu gefallen, auch wenn sie ihre eigentliche Stärke – das Tempospiel – nicht wie gewohnt praktizieren konnten, weil die Hausherren ein tolles Rücklaufverhalten an den Tag legten. Bis zur 25. Minute hatte der TVK eigentlich alles im Griff, doch durch technische Unzulänglichkeiten brachten sie den Gegner wieder ins Spiel zurück.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste dann wieder in die Spur und konnten sich erneut absetzen. Erneut drückten sie der Partie ihren Stempel auf und erspielten sich abermals einen beruhigenden Vorsprung. Doch am Ende war es nichts für schwache Nerven. „Das haben wir uns selber zuzuschreiben“, betonte Klaus Weyerbrock, der sportliche Leiter des TV Korschenbroich. Wie bereits zum Ende des ersten Spielabschnittes schlichen sich nun in den letzten fünf Minuten der zweiten Halbzeit wieder technische Fehler ein.