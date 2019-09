Frauenfußball : Starmanns sichert Borussias Frauen den 1:0-Heimsieg

Frauenfussball Ein Sieg und zwei Unentschieden: Das ist die Bilanz der Mönchengladbacher Frauen-Mannschaften vom Sonntag in den oberen Spielklassen.

Borussias Frauen haben ihren Aufwärtstrend in der Zweiten Bundesliga fortgesetzt. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg gab es mit dem 1:0 (0:0) daheim gegen den VfL Wolfsburg II den zweiten Dreier in Folge. Durch den Sieg gegen den Tabellenvierten verbesserte sich Borussia selbst auf den siebten Tabellenrang. Sandra Starmanns traf in der 60. Minute zum letztlich entscheidenden 1:0 gegen die Zweitvertretung des deutschen Spitzenvereins.