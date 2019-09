Handball-Oberliga : Borussia erkämpft sich leidenschaftlich den ersten Saisonsieg

Handball-Oberliga Am zweiten Spieltag durfte sich nun auch Borussia Mönchengladbach über seinen ersten Sieg freuen, denn die Schützlinge von Trainer Tobias Elis gewannen nach hartem Kampf beim TSV Aufderhöhe knapp, aber verdient, 32:30 (14:16).

Dabei sah es für die Gäste im Oberbergischen zunächst überhaupt nicht so rosig aus, hatten sie doch unübersehbare Schwierigkeiten, in ihr Spiel zu finden. Insbesondere die Deckung war noch nicht im Wettkampfmodus und agierte viel zu brav. Das Ergebnis war ein schneller Vier-Tore-Rückstand. „In dieser Phase haben wir es Aufderhöhe viel zu leicht gemacht, zum Erfolg zu kommen. Außerdem sind wir mit dem Zwei-Meter-Mann des TSV im halblinken Rückraum zunächst überhaupt nicht klar gekommen“, sagte Trainer Elis.

So liefen die Gäste bis zur 20. Minute stets einem Rückstand hinterher, und erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit stellte sich die Deckung besser auf den Gegner ein. „In der Pause haben wir dann angesprochen, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollten“, sagte Elis. „Allerdings muss auch betont werden, dass der TSV uns das Leben sehr schwer gemacht hat und eine richtig gute Leistung zeigte.“

Nach dem Wechsel lief es bei den Borussen dann deutlich besser. In der Abwehr wurde aggressiver gearbeitet, und im Angriff vermied man die Schönspielerei und ging viel konsequenter mit den sich bietenden Gelegenheiten um. Die Folge war in der 35. Minute der Ausgleich zum 19:19, und zehn Minuten später hieß es dann 25:23 für die Gäste, die sich deswegen aber keineswegs schon sicher wähnen konnten. „Aufderhöhe hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben“, zollte der Gladbacher Trainer dem Gegner Respekt. „Aber auch bei uns hat wirklich jeder für jeden gekämpft. Von der Stimmung und auch von der Körpersprache war es ein richtig cooler Kampf.“

Handball-Oberliga : Borussia mischt in der Deckung Beton an und siegt

Großen Anteil an diesem Erfolg hatte Linksaußen Daniel Panitz, der 13 Treffer erzielte, die aber nicht nur durch Tempogegenstöße. „Wir haben es immer wieder geschafft, die linke Angriffsseite in gute Wurfpositionen zu bringen, und diese Möglichkeiten hat Daniel eiskalt ausgenutzt“, sagte Elis. „Aber auch Niklas Berner hat auf der halbrechten Rückraumposition ein tolles Spiel gemacht.“ Zwar sah Abwehrchef Thomas Prinz in der 58. Minute nach seiner dritten Zeitstrafe noch die Rote Karte. Die Hinausstellung fiel allerdings letztlich nicht mehr ins Gewicht.