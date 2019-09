Derby in der Fußball-Landesliga : Der FC fertigt Giesenkirchen 5:1 ab

Fussball-Landesliga Nach frühem Rückstand gewinnen die Westender das Lokalderby in der Fußball-Landesliga noch deutlich. Giesenkirchen hat in einer fairen Partie selbst gute Offensivaktionen, der FC zeigt sich jedoch handlungsschneller.

Die Gäste aus Giesenkirchen setzten den FC frühzeitig am gegnerischen Strafraum unter Druck. Prompt war die Gladbacher Defensive unaufmerksam und erlaubte Niclas Hoppe, die frühe Führung für die DJK zu erzielen (4.). Unmittelbar mit dem nächsten Angriff hatte Giesenkirchen sogar die Möglichkeit auf ein weiteres Tor. Aber der Zug zum Tor fehlte. Stattdessen eroberte Leonard Lekaj den Ball und schlug diesen weit nach vorne. Samy Forestal setzte sich gekonnt durch, passte auf Oguz Ayan, der seiner Lieblingsbeschäftigung nachkam und zum 1:1 einschob. „Da haben wir vorne nicht konsequent in Richtung Tor agiert“, sagte DJK-Coach Volker Hansen.

Seiner Mannschaft fehlte dann eine gute Viertelstunde jegliche Ordnung und lud damit die Hausherren zu etlichen Torgelegenheiten ein. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich erzielte Forestal das 2:1. Die Entstehung machte den Unterschied beider Teams deutlich. Während Giesenkirchen den Ball scheinbar unter Kontrolle hatte, lief Forestal den Gegner an, eroberte den Ball, der zur Ecke geklärt wurde. Die brachte Lekaj präzise in den Fünfmeterraum hinein, wo Forestal den Ball zwischen zwei Verteidigern per Kopf ins Tor verlängerte. Von der „angeblichen“ Lufthoheit der Gäste war nicht nur hier kaum etwas zu erkennen. „Das haben wir schlecht verteidigt“, sagte Hansen. „Kopfballstärke nutzt nur etwas, wenn man sie auch einbringt. Das haben wir in der Situation nicht geschafft.“