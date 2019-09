Fußball-Landesliga : Viel gegenseitiges Lob vor dem Derby

Fußball Vor der Landesliga-Partie zwischen dem 1. FC und der DJK/VfL Giesenkirchen spricht die Heimstärke für die Westender. Doch der Gast will sich nicht verstecken.

Während Volker Hansen, Trainer der DJK, mit dem Remis gut leben konnte, kommentierte FC-Coach Frank Mitschkowski: „Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an.“ Von der Favoritenrolle wollen beide Trainer nichts wissen. Schließlich gelten in einem Lokalderby immer eigene Gesetze. Den Gegner loben „Mitsch“ und Hansen in höchsten Tönen. Beide haben eine gemeinsame Vergangenheit.

Volker Hansen lobt die fulminante Heimbilanz und die individuelle Klasse der FC-Spieler. „Den FC-Sturm ganz du nicht über die gesamte Spielzeit ausschalten“, sagt Hansen. „Wir müssen den Gegner möglichst von unserem Strafraum weghalten.“ Dazu muss seine Mannschaft läuferisch auf der Höhe sein. Die Gastgeber spielen nach Ballverlusten ein gutes Gegenpressing und attackieren sofort. Giesenkirchen will kompakt stehen und die Partie so lange wie möglich offen halten. „Wenn wir den Ball verloren haben, müssen wir schnell umschalten und wieder hinter den Ball kommen. Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein“, sagt Hansen. „Es wird vor allem auch taktisch eine sehr komplexe Aufgabe.“

Verstecken will sich Giesenkirchen nicht. „In einem Derby kann alles passieren.“ Hansen will vor allem vermeiden, früh in Rückstand zu geraten. Wobei sein Team bereits zweimal vor der zehnten Spielminute in Führung gegangen ist.