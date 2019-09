Handball-Verbandsliga : TVG ist weiter auf Kurs, Lürrip beweist tolle Moral

Handball-Verbandsliga Die beiden Gladbacher Handball-Verbandsligisten feierten am Wochenende Siege. Geistenbeck gewann gegen Aufsteiger Rhede ungefährdet, Lürrip lief lange einem Rückstand hinterher.

(alpa) So hatten sich die Verantwortlichen des TV Geistenbeck das vorgestellt: zwei Spiele, zwei Siege. Aber nach dem 23:19 (11:7)-Erfolg über den Aufsteiger HC TV Rhede bleibt festzuhalten, dass doch viel Luft nach oben vorhanden ist. Die Gastgeber erspielten sich zwar eine Chance nach der anderen, scheiterten aber immer wieder am starken Rheder Torhüter. Allerdings hatten sie mit Alex Lausberg im Kasten auch einen richtig guten Rückhalt. „Alex hat heute eine richtig gute Partie gemacht“, sagte Trainer Thomas Laßeur.

„Wir können und müssen uns gerade im Angriff noch steigern, gerade in Bezug auf das nächste Spiel in Lank, wo uns sicherlich mehr abverlangt wird“, sagte Lasseur. Letztlich wurde es gegen Rhede jedoch ein souveräner Erfolg der Geistenbecker, die den Aufsteiger zu keinem Zeitpunkt an einer Überraschung schnuppern ließen. TVG-Tore: D. Meißner (6), Hüpperling (5), Reinartz, Bautz (je 3), Hermanns (2), de la Vega, Pöstges, A. Meißner und Bremges.