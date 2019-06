Hockey : GHTC siegt zu Hause ohne Gegentor

Mönchengladbach Das 5:0 gegen Kahlenberg ist erst das fünfte Spiel „zu Null“ seit dem Bundesliga-Abstieg 2013. Trainer Marcus Küppers hebt dabei die Leistung seines Torwarts Jens Blüthner hervor und freut sich über die Saison-Debüt-Tore von Julian Hertl und Daan Schenck sowie den 17-jährigen Doppeltorschützen Felix Kluth.

Bei bestem Hockeywetter stellte der GHTC die Weichen an den heimischen Holter Sportstätten schnell auf Sieg und führte durch Tore von Felix Kluth (9. Minute) und Daan Schenk (20.) mit 2:0. Dass die Halbzeitführung nicht noch höher ausfiel, lag vor allem an der mangelnden Chancenverwertung. „Wir haben zahlreiche schöne Passstafetten gehabt, die aber leider am Ende meist nicht zum Erfolg geführt haben“, sagte Küppers, dessen Team auch im zweiten Abschnitt überwiegend in der Offensive unterwegs war: „Der KHTC war hinten nicht besonders stattelfest, wodurch sich für uns viele Räume ergeben haben. Leider haben wir erneut etliche Chancen liegengelassen“, monierte der GHTC-Trainer.

Dass Torhüter Jens Blüthner am Samstag zu Null spielte, ging derweil fast ein wenig unter. Wenn man aber die Archive bemüht, ist die Tatsache in Spielen mit GHTC-Beteiligung durchaus beachtlich. Seit dem Abstieg aus der 1. Bundesliga im Jahr 2013 gelang das den Mönchengladbachern zuvor in 88 Zweitliga-Partien nur fünfmal. Küppers machte am Samstag seine Nummer 1 dafür verantwortlich: „Kahlenberg hatte nicht viel Torraumszenen, aber in drei Situationen, wo er da sein musste, war Jens hellwach.“