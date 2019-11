Fußball-Talk : Anekdoten eines Ex-Borussen

Fußball Der ehemalige Gladbacher Spieler und Trainer Bernd Krauss war zu Gast beim Fußball-Talk des Bezirksligisten SV Lürrip. Er erzählte von seinen vielen Engagements im Ausland, kritisierte aber auch Entwicklungen im Profifußball.

Es waren sehr kurzweilige 80 Minuten, in denen Krauss seinen Werdegang Revue passieren ließ. Warum er zum Beispiel als Deutscher österreichischer Nationalspieler wurde. Das an sich war schon kurios und sorgte für einige Lacher im Publikum. Auch erzählte er über seine Karriere als Spieler und später als Trainer. Einige Anekdoten handelten noch aus der Zeit, als er etwa mit Stefan Effenberg gemeinsam auf dem Feld stand. Auch dabei waren die Lacher programmiert. Aber die Zuhörer erlebten auch einen ernsteren Bernd Krauss, der nicht nur die Sonnenseite des Trainerlebens miterleben durfte, sondern auch die Kehrseite kennenlernte.

Da waren die Trainerstationen in Griechenland oder Österreich, die aus finanziellen Gründen vorzeitig beendet wurden. Oder die Zeit in Tunesien, als er auf dem Flughafen in Ruanda telefonisch die Kündigung erhielt. Dafür könnte er selbst heute nicht mehr unerkannt durch San Sebastian schlendern, so groß sei immer noch der Respekt und die Anerkennung vor dem „Deutschen“. Teneriffa dagegen sei ein schwieriger Ort gewesen – allein wegen der weiten Reisen zu den Spielen auf das spanische Festland. Von seinem Engagement in Iran schwärmt er dagegen immer noch. Dort schätzte er vor allem die Gastfreundschaft der Iraner, die, obwohl sie kaum etwas zum Leben hatten, ihm noch Essen anboten.