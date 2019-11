Handball-Oberliga : Borussia klettert mit Sieg gegen Mettmann auf den dritten Platz

Handball, Oberliga Gladbach und der TV Lobberich mischen weiterhin die Handball-Oberliga auf. Der 30:20-Sieg des TVL in Haan überrascht, doch die Leistung in der zweiten Halbzeit ist bärenstark.

Das war ein erfolgreiches Wochenende für Borussia und den TV Lobberich. Dabei Mönchengladbach eine sehr starke Vorstellung, gewann gegen Mettmann-Sport 29:23 (14:12) und zog an den Gästen vorbei auf den dritten Tabellenplatz. Mettmann überraschte mit einer extrem ausgerichteten Deckungsvariante, doch die Borussen wussten die entstandenen Räume zu nutzen, so dass der Gegner schnell defensiver agierte. So blieb die Partie bis zur 15. Minute beim Spielstand noch recht ausgeglichen. Und erneut wechselten die Gäste das System in der Abwehr, aber auch davon ließen sich die Hausherren nicht aus dem Konzept bringen. Allerdings versäumten sie es, sich weiter abzusetzen.