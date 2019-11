Frauen-Fußball : Borussia gewinnt nach spektakulärer Schlussphase

Frauen-Fussball In einer ereignisreichen Partie haben Borussias Frauen in der Zweiten Bundesliga einen Auswärtssieg gefeiert. Der Tabellenvierte gewann beim Sechsten FC Ingolstadt 4:3 (1:0).

Sarah Abu Sabbah und Madita Giehl hatten Borussia 2:0 in Führung geschossen, ehe es in der Schlussphase rauf und runter ging. Ingolstadt verkürzte, Gladbach antwortete mit einem schönen Konter, den Kim Everaerts abschloss. Ingolstadt kam erneut heran, wieder stellten die Gäste den alten Abstand postwendend wieder her. Nach Kyra Densings schönem Lupfertor zum 4:2 kam der Gastgeber nochmals zum Anschlusstreffer, mehr war aber nicht mehr drin.