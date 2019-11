Schwimmen : Starker Auftritt bei der Kurzbahn-DM

Schwimmen Mit vier Athleten war die Startgemeinschaft Mönchengladbach bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin vertreten. Neben vielen Vereinsrekorden in den Einzelstarts erreichte das Quartett in der Mixed-Staffel den achten Platz.

„Das war jetzt schon unser Highlight, denn im Vorfeld standen wir in diesem Wettbewerb an 15. oder 16. Stelle. Zudem drückt die Mixed-Staffel am besten aus, welche grandiose Leistung unsere Schwimmer bei in Berlin gebracht haben. Es war wirklich unglaublich“, sagte Sofka. Dabei hatte es in der Vorbereitung zuletzt auch einige Probleme gegeben. Adrian Bierewitz musste zwischendurch angeschlagen mit dem Training aussetzen. Und Nina Holt war in der Woche vor den nationalen Titelkämpfen erkrankt. Doch in Berlin lief es vom ersten Wettkampftag an blendend.