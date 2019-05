Schwimmen : Berlin, Berlin, sie schwimmen in Berlin

Mönchengladbach Die Schwimm-Gemeinschaft Mönchengladbach hat sich mit elf Aktiven für die Deutsche Jahrgangs-Meisterschaft qualifiziert.

Rund fünf Stunden dauert eine Zugfahrt von Mönchengladbach nach Berlin – und dann wird Jan Slodowy in der Hauptstadt wohl nur rund eine halbe Minute im Einsatz sein. Für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM), die am Dienstag in der Hauptstadt beginnen, hat sich der Schwimmer der SG Mönchengladbach mit einer Zeit von 0:31,89 Minuten auf der 50-Meter-Brust-Strecke qualifiziert. Schafft es der Athlet des Jahrgangs 2002 nicht in einen Finallauf, ist er nach dieser knappen halben Minute nur noch Zuschauer. „Es geht aber doch auch um das Team-Feeling“, betont Slodowy. „Außerdem kann man da abends die Finals gucken, denn am besten lernt man von denen, die es schon geschafft haben. Aber vor allem werde ich natürlich unsere eigenen Leute anfeuern.“