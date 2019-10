Schwimmen : SG-Schwimmer bereiten sich auf Kurzbahn-Höhepunkte vor

Die Verbandsmeisterschaften verliefen für die Gladbacher mit 74 Medaillen schon sehr erfreulich. Nun geht es in Trainingslager nach Innsbruck.

Dieter Sofka war in den vergangenen Tagen etwas verschnupft. Das jedoch lag an einem Grippevirus, den sich der Cheftrainer der Startgemeinschaft (SG) Mönchengladbach eingefangen hatte, und nicht an den Leistungen seiner Schwimmer bei den Verbandskurzbahnmeisterschaften in Wuppertal. Denn 74 Medaillenränge und 122 neue persönliche Bestzeiten der insgesamt 49 SG-Athleten hatten Sofka sehr zufriedengestellt.