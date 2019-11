Fußball-Kreisliga A : Türkiyemspor gegen Red Stars lockt viele Zuschauer an

Türkiyemspor gegen Red Stars lockt viele Zuschauer an

Fußball-Kreisliga A 350 Zuschauer sahen das Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften, die sich einen Platz teilen.

Alle Augen waren auf das Derby Türkiyemspor gegen Red Stars gerichtet, das am Ende außer den Zuschauern keinen Sieger sah. Auch der kurzzeitige Ausfall zweier Flutlichtmasten tat der Werbung für den Amateurfußball keinen Abbruch.

VfB Korschenbroich - Fortuna 2:2 (0:2) . „Heute haben wir zwei Punkte verschenkt. Eigentlich hätte das Spiel mit 5:1 für uns enden müssen, aber so ist Fußball“, meinte Fortunas Dony Karaca. Nachdem Joel Mabela Samba (12.) und Lucas Lingen (38.) die Fortuna zur Halbzeit-Führung geschossen hatten, trafen abschließend Lukas Birrewitz (52.) und Marcel Fabian (88.) für den VfB und holten die Fortuna von der Spitze. „Abgerechnet wird zum Schluss. Bei uns gibt es keine Vorgaben für das Saisonziel“, sagte Karaca.

Türkiyemspor - Red Stars 2:2 (1:1). Den über 350 Zuschauern wurde trotz späten Anpfiffs neben einem Teilausfall des Flutlichtes mit einer um zehn Minuten verlängerten Pause und vier Toren einiges an Offensivspektakel geboten. Man merkte beiden Teams an, dass sie das Derby für sich entscheiden wollten. „Hätten wir ein wenig kompakter gestanden, wären wir vermutlich als Sieger vom Platz gegangen“, sagte Marat Surtebayev, Trainer der Red Stars. Türkiyemspor erzielten durch Can Bay (8.) die Führung, die Arthur Mehl postwendend ausglich (10.). Ilja Lichtenwald drehte den Spieß mit dem 2:1 (72.) für die Stars um, aber Ali Salgin (77.) sorgte für die Punkteteilung.