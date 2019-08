Unterhaltung für die Mitglieder : Palumbo talkt beim SV Lürrip nicht nur über Fußball

Mönchengladbach Der SV Lürrip sucht kreative Wege, um seinen Mitgliedern etwas zu bieten. Seit einiger Zeit gibt es unter anderem eine Gesprächsrunde mit illustren Gästen.

Begonnen hat es vor etwas längerer Zeit. Da reifte in Lürrip die Idee heran, es mit einem sogenannten Panini-Album, das sich traditionell für den Profifußball allgemeiner Beliebtheit erfreut, über den gesamten Verein zu versuchen. Lürrip war der erste Klub auf Amateurebene in Mönchengladbach, der das umsetzte.

Doch damit gab man sich am Weiersweg nicht zufrieden. Eine neue Idee musste her. Da kam Michael Palumbo, der nicht nur Trainer der Nachwuchsförderung ist, sondern auch ein Fan von Fußball-Talkrunden, die Idee, ein solches Format auf seinen Verein umzumünzen. Dem Vorsitzenden Andreas Zimmermann gefiel das, und so setzte Palumbo (52) die Idee in die Tat um.

In der kommenden Woche ist die neunte Auflage. Der Talk ist am Dienstag, 20. August, um 20 Uhr und auch auf fupa.net und youtube zu sehen. Gast ist Schiedsrichter Matti Lambertz. Thema werden die neuen Regeln sein. Teil zehn ist in fortgeschrittener Planung. Vorgesehen ist das Thema Life-Kinetics, also Gehirnjogging mit zeitgleicher Bewegung am Ball. Der Themen-Kanon geht bewusst über die eigentlichen Angebote des Vereins hinaus. Dies war so geplant, denn die Zielgruppe sollte stets erweitert werden.