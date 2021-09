Kämpfer des Sin-To-Fightclub aus Mönchengladbach : Nachwuchs-Kickboxer holen mehrere EM-Titel

Kickboxen Nach einer langen Corona-Pause stand für die jungen Kämpfer des „Sin-To-Fightclub“ nun der erste große Wettbewerb an. Von den European Open Championships kehrten die Mönchengladbacher mit fünf Titeln zurück – ganz zur Freude von Coach Jonny Brand.

Lange konnte Jonny Brand vom Mönchengladbacher „Sin-To-Fightclub“ mit seinen Kickboxern nicht trainieren. Noch viel länger konnte der Kickbox-Weltmeister mit seinen Schützlingen keine Wettkämpfe bestreiten. „Nun konnten wir das erste Mal seit Beginn der Pandemie endlich wieder an einem Turnier teilnehmen“, sagt Brand. In Arnsberg richtete der Kickbox-Verband WTKA (World Traditional Kickboxing Association) die European Open Championships aus. „Wir haben mit fünf jungen Kämpfern und Kämpferinnen teilgenommen, der Älteste ist 20 Jahre alt. Und die Jugendlichen haben in ihren Altersklassen wirklich tolle Leistungen gezeigt“, lobt Brand.

Vor allem der erst 14-jährige Luca Garcia Körfges konnte in Arnsberg von sich reden machen: In gleich drei Kategorien sicherte er sich den Europameistertitel des Verbandes. Das sogenannte „K1-Kickboxen“ ist ein Vollkontaktsport und findet in einem Boxring statt, beim „klassischen Kickboxen“ stehen die Kämpfer auf einer Matte, Treffer sind dabei nur über der Gürtellinie erlaubt: „Luca hat nicht nur im K1 gewonnen, sondern auch im klassischen Kickboxen in zwei Gewichtsklassen. Da er in einer Zwischengewichtsklasse eingestuft ist, darf er sowohl in der höheren als auch in der niedrigeren Klasse teilnehmen – beide hat er gewonnen“, erklärt Jonny Brand.