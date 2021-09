Handball-Oberliga : Borussia Mönchengladbach startet furios in Saison

Das Handball-Team von Borussia Mönchengladbach. Foto: Borussia Mönchengladbach

Handball-Oberliga Borussia Mönchengladbach untermauert mit einem deutlichen Sieg die Aufstiegsambitionen. Der TV Geistenbeck zieht sich gegen den Bergischen HC mehr als achtbar aus der Affäre.

Zum Saisonauftakt trat der TV Geistenbeck bei der Zweitvertretung des Bergischen HC an und verlor erwartungsgemäß mit 26:33 (11:17). „Wir haben uns als krasser Außenseiter wirklich achtbar aus der Affäre gezogen“, so der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur, womit er sicherlich nicht unrecht hatte: auf der einen Seite die Geistenbecker mit der Zielvorgabe, so schnell wie möglich den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen, auf der anderen Seite die hoch gehandelte Mannschaft aus dem Oberbergischen.

Trotz der Schwere der Aufgabe agierten die Gäste keinesfalls mit zu großem Respekt und es gelang ihnen auch die Begegnung in den ersten 15 Minuten absolut ausgeglichen zu gestalten. Dann hatten sie jedoch eine kleine Schwächephase, die die Hausherren sofort gnadenlos ausnutzten. „Man darf sich gegen eine solche Mannschaft eigentlich gar keinen Fehler erlauben“, betonte der Geistenbecker Trainer. „Sie haben einfach Spieler auf dem Parkett, die nur darauf warten.“ Wie etwa Kristian Nippes, der in der letzten Saison noch in der Ersten Bundesliga auf Torejagd ging. Nach dem Wechsel gelang es dem TVG, bei dem Torhüter Florian Nordmann einen starken Tag erwischte, zwar nochmals zu verkürzen, jedoch hatte er nie die Chance etwas Zählbares mit auf den Heimweg zu nehmen. „Wir haben zeitweise gegen einen richtig starken Gegner gut mitgehalten und darauf können wir aufbauen“, glaubt Laßeur. Die Geistenbecker Torschützen: Hüpperling (6), Hettrich (5/5), Hermanns (4), A. Meißner, Krücken (je 3), Meschkorudni (2), Schminanski, D. Meißner und Bautz.

Auch Borussia Mönchengladbach zählt zu den Aufstiegsaspiranten und hat diesen Anspruch auch gleich mit einem deutlichen 32:26 (18:12) gegen Mettmann-Sport untermauert. Zu Beginn der Partie war jedoch noch nicht alles Gold was glänzte. Beiden Mannschaften war eine gewisse Nervosität deutlich anzumerken und so verliefen die Anfangsminuten recht ausgeglichen, weil die Fehler des Gegenübers jeweils zum eigenen Vorteil genutzt werden konnten.