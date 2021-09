Fußball-Bezirksliga : Kein Sieger zwischen Brüggen und Waldniel

Das Derby zwischen Waldniel und Brüggen endete Remis. Foto: imago sportfotodienst

Fußball-Bezirksliga In der Bezirksliga trennten sich in einem ruppigen Derby Brüggen und Waldniel unentschieden. Es gab mehrere Lattentreffer – und einen frühen Platzverweis.

Derbyzeit in Brüggen, denn Waldniel gab am fünften Spieltag sein Stelldichein. Favorisiert war keins der beiden Teams: Zwar führt Waldniel die Bilanz mit elf Siegen gegenüber fünf Brüggener Erfolgen bei drei Remis deutlich an – aber Derbys haben halt ihre eigenen Gesetze.

Beide Mannschaften begannen mit hohem Tempo, die erste Chance ergab sich in der 13. Minute, als Waldniels Torwart Lars Lüning Kopf und Kragen riskierte, um einen Schuss des Brüggener Spielers Sandro Meyer zu verhindern. TuRas Freistoß aus halbrechter Position ging dann weit am Kasten vorbei. Besser machte es Waldniel mit einem ruhenden Ball, als Simon Wallrafen einen Freistoß an Brüggens Torhüter Kai Dietrich vorbei ins lange Eck zur 1:0-Führung verlängerte. In der 23. Minute sah Waldniels Denis Spanke nach einem Foul an Brüggens Dustin Herrmann Rot.

Auch mit einem Spieler weniger war Waldniel zwar die optisch überlegene Mannschaft, Zählbares sprang aber dabei nicht heraus. Im Gegenteil hatte Brüggen hier die klareren Chancen. Drei Minuten vor dem offiziellen Pausenpfiff foulte Tim Kuliha-Hölter Sandro Meyer im Strafraum. Beide wurden kurzzeitig behandelt, dann trat der Gefoulte selber an und verwandelte sicher zum 1:1 (44.). Praktisch im Gegenzug stellte Jan Beerens den alten Vorsprung wieder her. Mit einer 2:1-Führung für die Gäste ging es in die Pause.

In der zweiten Spielhälfte sollte und musste Brüggen mehr investieren. Aber der bisherige Spielverlauf mit vielen kleinen Nickligkeiten auf beiden Seiten ließ kein ansehnliches Spiel zu. Abgesehen von einem Freistoß in der 61. Minute, der am Waldnieler Außennetz endete, taten sich bis dato keine klaren Chancen hervor. Ein Laufduell zwischen Brüggens Daniel Kawohl und Waldniels Niclas Kellers gewann letztendlich Kellers (69.). Sekunden später flankte Meyer von der linken Seite. Die verunglückte Flanke entpuppte sich als Torschuss und das Spielgerät klatschte weithin hörbar an das Quergebälk. Da hätte Lüning sicher nur dem Ball hinterhersehen können. Dann foulte Daniel Hank kurz vor der Strafraumlinie seinen Gegenspieler. Den Freistoß schoss Nils Bonsels aber über das Tor.