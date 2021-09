Saisonstart der Regionalliga : TV Korschenbroich weiß zum Auftakt zu überzeugen

Handball-Regionalliga Eine richtige starke Vorstellung in der Defensive war der Schlüssel des TV Korschenbroichs zum 29:24-Erfolg bei der HSG Siebengebirge. TVK-Coach Dirk Wolf lobte das Teams – sah an mancher Stelle aber noch Luft nach oben.

Natürlich gab es nach einer so langen Pause auch etwas Sand im Getriebe. Der war bei den Gästen, die auf Justin Kauwetter (Bänderriss) und Maxi Tobai (kurzfristig erkrankt) verzichten mussten, hauptsächlich bei den Angriffsbemühungen zu erkennen. Es fehlte an der Selbstverständlichkeit, die einstudierten Spielabläufe abzuspulen. Auch die Durchschlagskraft ließ in der Anfangsphase der Partie noch den einen oder anderen Wunsch offen.