Taekwondo-Europameisterin von 2017 : Wieso Madeline Folgmann hinter ihren Erwartungen bleibt

Taekwondo Die Taekwondo-Kämpferin aus Nettetal kämpft um ihre Form von ein paar Jahren. Beim Internationalen President-Cup in Istanbul belegte sie nun den fünften Rang. Die Europameisterin von 2017 blickt aber optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

In das Turnier startete die Sportstudentin mit einer starken Leistung gegen die Bulgarin Nikolet Kostova. Mit ihren Stärken setzte sie klare Punkte zum Endstand von 23:15. Im Viertelfinale gegen Merve Dincel, die normal eine Gewichtsklasse niedriger kämpft, fiel nach anfänglichem Abtasten der beiden Gegnerinnen der erste Treffer durch die Türkin. Zu Beginn der zweiten Runde ließ sich die Nettetalerin von Merve Dincel überraschen und kassierte in einem Angriff gleich mehrere Treffer. Die Landesstützpunkt-Kämpferin gab in der Folge alles und kam wieder ran. Jedoch hielt die Türkin die Angriffe von Madeline Folgmann geschickt fern, so dass nicht viele Punkte fielen. Am Ende musste die Sportstudentin mehr riskieren, um noch die Wende herbei zu führen. Dass der Kampf am Ende mit 9:17 verloren ging, lag sicherlich auch am erhöhten Risiko und spiegelte nicht unbedingt den Kampfverlauf wieder: „Nach den beiden Turnieren innerhalb einer Woche heißt es jetzt kurz regenerieren“, sagt sie, „bevor es in die Vorbereitung auf die Albanien-Open geht.“ Dieses Turnier wurde Anfang Oktober kurzfristig ins Programm genommen, da einige andere Turniere Coronabedingt abgesagt worden sind.