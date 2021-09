Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Eine Kämpferin – nicht nur fürs Klima

Kathrin Henneberger ist bei der Bundestagswahl Kandidatin der Grünen in Mönchengladbach. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bei Aktionen gegen die Fortführung der Braunkohletagebaue im Rheinland ist Kathrin Henneberger seit Jahren an vorderster Front engagiert. Nun ist die 34-Jährige in Mönchengladbach Kandidatin der Grünen für den Bundestag. Wofür sie dort eintreten möchte.

Kathrin Henneberger ist unter Zeitdruck. In einer Stunde müsse sie nach Datteln, sagt sie gleich zu Beginn des Gesprächs. Denn dort geht es um etwas, das der Grünen-Kandidatin im Wahlkreis Mönchengladbach wichtig ist: Das Oberverwaltungsgericht Münster hat den Bebauungsplan für das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 für ungültig erklärt. „Was für ein grandioser Erfolg nach den Jahren des Protestes. Besonders auch, nachdem wir im letzten Jahr hart gegen die Inbetriebnahme im Frühsommer gekämpft haben. Angesichts der Klimakrise ein Kohlekraftwerk ans Netz gehen zu lassen war und ist ein Verbrechen“, wird Henneberger wenig später auf ihrer Internetseite kommentieren. Und: Eine Klatsche für Armin Laschets „verantwortungslose Politik“.

Verbrechen – viele andere Menschen, die ebenfalls einen Ausstieg aus der Kohle für dringend nötig halten, würden wohl etwas zurückhaltender formulieren. Aber schon vor ihrem erstem Bundestagswahlkampf war Leisetreten nicht Hennebergers Sache. In der Gesamtschule in Köln-Rodenkirchen war sie Schulsprecherin, als Teenager organisierte sie Proteste gegen den Irakkrieg, engagierte sich bei Greenpeace, dann in der Grünen Jugend, deren Bundessprecherin sie mit Anfang 20 anderthalb Jahre war.

Info Kathrin Henneberger – zur Person Geboren 1. April 1987 in Köln Beruf Projektkoordinatorin; Mitgründerin des Institutes of Environmental Justice Hobbys ein Garten in Lützerath, Laufen, Schwimmen, Wandern, Klettern, Lesen

Die Shell-Raffinerien, in deren Nachbarschaft sie aufgewachsen ist, hätten sie schon früh auf das Klima-Problem und seine globalen Zusammenhänge aufmerksam gemacht, sagt die inzwischen 34-Jährige. Eine Klimakatastrophe abzuwenden ist ihr auch heute noch ein zentrales Anliegen, „Klimagerechtigkeit“ ein zentraler Begriff. Soll heißen: Die reichen Industrieländer verfeuern für ihren Wohlstand die fossilen Ressourcen, auf Kosten der ärmeren Länder des „globalen Südens“, in denen wiederum Frauen in ländlichen Regionen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung und der Rollenverteilung am stärksten betroffen seien. Klima und Feminismus – darum soll es auch in einem Buch gehen, an dem Henneberger mitarbeitet. Weiteres globales Engagement: Sichere Fluchtrouten über Kontinente hinweg seien nötig, sagt sie: „Wenn Menschen nach Deutschland kommen wollen, sollen sie ruhig kommen. Wir haben Platz.“

Ein großes Panorama für eine Kandidatin eines Wahlkreises im Rheinland, doch für Henneberger kein Problem: „Wenn man globale Klimagerechtigkeit herstellen will, muss man lokal handeln und den Braunkohletagebau hier stoppen“, sagt sie. In ihren Bemühungen darum war sie nie zimperlich. 2019 warf sie auf der RWE-Hauptversammlung dem Konzern vor, nur auf Profite zu schauen und sich nicht um das Leid von Millionen Menschen in ärmeren Ländern zu kümmern. Auf ihrer Internetseite ist sie mit weiteren Klima-Aktivisten abgebildet, die den Tagebau Garzweiler gestürmt haben. Hennebergers Name stand auch unter Presse-Erklärungen des Bündnisses „Ende Gelände“, dessen Berliner Ortsgruppe der Verfassungsschutz 2020 attestierte, linksextremistisch beeinflusst zu sein.

Linksextrem? „Hinter dieser Wortwahl steckt ja auch, dass man versucht, Menschen wie mich zu kriminalisieren, weil wir eine unangenehme Wahrheit aussprechen“, entgegnet Henneberger. Und wie wäre es dann mit „Fundi“, um mit Kategorien aus Zeiten zu arbeiten, in denen auch spätere grüne Bundestagsabgeordnete und Minister bei Blockade-Aktionen schon mal von Polizisten weggetragen wurden? „Ich bin keine Freundin des Schubladendenkens“, sagt Henneberger – um sich dann als „progressiv und realistisch“ denkend zu charakterisieren – in der Klima-Frage orientiert an wissenschaftlichen Daten.

Sollte Platz Nummer 20 auf der NRW-Liste ihrer Partei ihr einen Platz im Bundestag bescheren, wolle sie dort auch die Menschen im Raum Heinsberg und Neuss vertreten. Im Mönchengladbacher Amtsblatt war zwar eine Erkelenzer Adresse zu lesen, doch über ihren Wohnort spricht sie ungern öffentlich – sie habe Gewaltdrohungen bekommen, sagt sie. Werde sie gewählt, gebe es aber sicher ein Wahlkreisbüro in Gladbach.