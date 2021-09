Fightclub Leverkusen : Zwei junge Frauen aus Leverkusen boxen sich an die Spitze

Leverkusen Jinane Azzizi und Dilar Kisikyol sind Deutsche Meisterinnen in ihren jeweiligen Alters- und Gewichtsklassen. Im Ring setzen sie auf harte Arbeit, Disziplin und Willen.

Jinane Azzizi und Dilar Kisikyol sind im wahrsten Sinne starke Frauen. Sie kommen aus der Boxschule des TuS Rheindorf. Von dort schafften es die beiden in einer von Männern dominierten Sportart jetzt bis an die deutsche Spitze ihrer Gewichts- und Altersklassen.

Azzizi ist Deutsche Meisterin bis 54 Kilo (Bantamgewicht) bei den unter 19-Jährigen. Kisikyol schlug bereits den Weg zu den Profis ein und boxt mit Universum in Hamburg bei einem der größten Ställe Deutschlands. Sie besiegte eine Gegnerin aus Serbien und ist nun Internationale Deutsche Meisterin in der Gewichtsklasse bis 63,5 Kilo (Superleichtgewicht).

Die 17-Jährige qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften über den Gewinn des NRW-Titels. Das Turnier um den nationalen Champion geht über fünf Tage. Ein Kampf dauert drei Runden á drei Minuten. Azzizi kämpfte im Finale gegen eine Konkurrentin aus Baden-Würtemberg mit Rechtsauslage. Für die Leverkusenerin war das eine ungewohnte Situation. „Es war ein knapper Kampf“, erzählt Coach Baki Hoxhaj. Die erste Runde ging an die Gegnerin, doch wie Azzizi beschreibt, packte sie dann der Ehrgeiz – und mit einem Kraftakt drehte sie das Duell. „Wenn sie so weitermacht, kann sie Großes erreichen“, ist Hoxhaj überzeugt.

So wie Azzizis langjähriges Vorbild Dilar Kisikyol, die den Schritt ins Profigeschäft gewagt hat. In ihrem Kampf traf die 28-Jährige auf eine Serbin, die sie in zehn Runden á zwei Minuten nach Punkten besiegte. Die für sie neue Länge des Kampfes machte ihr in den späten Runden zu schaffen. „Ein Schlag kann den ganzen Kampf entscheiden“, beschreibt sie das enge Duell.