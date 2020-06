Vereine fast einig : FVN-Präsident Frymuth erklärt die Amateur-Saison für beendet

Mönchengladbach Die Fußball-Saison im Fußballverband Niederrhein ist nun offiziell abgebrochen worden. Damit haben alle Teams Gewissheit und können sich nun auf die Zukunft konzentrieren. Peter Frymuth ist froh über die Abstimmung.

Bereits vor zwei Wochen veröffentlichte der FVN die Aufstiegsregelung und nahm so etwas die Spannung vor dem außerordentlichen Verbandstag. Neben dem Tabellenersten steigt auch der Herbstmeister auf. Zudem dürfen sich alle Mannschaften, die sich auf einem aufstiegsberechtigten Tabellenplatz befinden, dazu zählen auch die Relegationsplätze, über den Aufstieg in die nächst höherer Liga freuen. Sollten die Anzahl der absolvierten Spiele unterschiedlich sein, wird die Quotientenregelung hinzugezogen. Im Einzelnen bedeutet das für die Vereine in der Region folgendes: Der 1. FC Mönchengladbach dürfte als Tabellendritter der Landesliga direkt in die Oberliga aufsteigen. Allerdings steht die offizielle Entscheidung der Verantwortlichen der Westender über die Annahme des Aufstiegs noch aus. Bis Juli soll dann aber Klarheit herrschen, in welcher Liga es in der Saison 2020/21 um Punkt geht. Der 1. FC Viersen kehrt nach zwei Jahren in der Bezirksliga als Tabellenerster zurück in die Landesliga, Verfolger SC Teutonia Kleinenbroich folgt den Viersenern und steigt ebenfalls auf. Aus der Kreisliga A steigt neben dem SC Hardt aus dem Grenzland der SC Waldniel in die Bezirksliga auf. In der Mönchengladbacher Kreisliga A gibt es gleich vier neue Vertreter. Aus der Kreisliga B Gruppe 1 rücken Germania Geistenbeck und KFC Welate Roj hoch. Aus der Gruppe 2 sind es die Sportfreunde Neersbroich und der SV Lürrip II. Aus Nettetal hat SuS Schaag gleich doppelten Grund zur Freude. Nach sieben Jahren ist die Erste endlich wieder in der Kreisliga A vertreten. Zudem sicherte sich die Dritte erneut den Aufstieg in die Kreisliga B. Dem TSF Bracht gelingt nach dem Abstieg im Vorjahr die sofortige Rückkehr in die A-Liga. Die komplette Auflistung der Ligazugehörigkeiten, ohne Gruppeneinteilungen, will der FVN in den Amtlichen Mitteilungen am Freitag veröffentlichen.