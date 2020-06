Karriereende und Studium : TV Korschenbroich vermeldet zwei Abgänge

Korschenbroich Die Regionalliga-Handballer des TV Korschenbroich müssen zwei Abgänge zur nächsten Saison verbuchen. Ein Spieler beendet seine Karriere, einer zieht für ein Studium nach Salzburg um.

Aufgrund der Corona-Krise war es nicht möglich, beide Spieler im Rahmen des letzten Heimspiels der Saison, wie sonst üblich, zu verabschieden. Der TVK will dies jedoch bei der ersten Partie in eigener Halle in der kommenden Saison nachholen. Am 5. September haben die Korschenbroicher gegen die HSG Siebengebirge voraussichtlich ihr erstes Heimspiel der Saison 2020/21.